Torreira: “Voglio giocare al Boca e stare vicino alla mia famiglia. Non posso farlo restando in Europa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Lucas Torreira non vuole continuare a giocare in Europa, il giocatore passato in prestito dall’Arsenal all’Atletico Madrid, vuole stare più vicino alla sua famiglia dopo aver perso la madre per Covid. Ecco le sue parole a ESPN Argentina, riportate da MundoDeportivo: “Non Voglio tornare in Europa, Voglio giocare al Boca. Voglio stare con la mia famiglia, me ne sono andato molto giovane, ora posso aiutare e stare vicino alla mia famiglia e a casa mia. E stando in Europa tutto questo non è possibile”. Foto: sito Arsenal L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Lucasnon vuole continuare ain, il giocatore passato in prestito dall’Arsenal all’Atletico Madrid, vuolepiùsuadopo aver perso la madre per Covid. Ecco le sue parole a ESPN Argentina, riportate da MundoDeportivo: “Nontornare inalcon la mia, me ne sono andato molto giovane, oraaiutare emiae a casa mia. E stando intutto questo non è possibile”. Foto: sito Arsenal L'articolo ...

Advertising

agustincr28 : RT @CalcioArg: Lucas #Torreira (Atlético Madrid) incendia il mondo #Boca in una intervista a ESPN: “Muoio dalla voglia di giocare al Boca.… - CalcioArg : Lucas #Torreira (Atlético Madrid) incendia il mondo #Boca in una intervista a ESPN: “Muoio dalla voglia di giocare… - sportal_it : Torreira, la scelta dopo il dramma: 'Voglio il Boca' - BombeDiVlad : ??? 'Non voglio più giocare in Europa' ??? Le parole dell'ex #Sampdoria Lucas #Torreira ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - ivanzamoranobam : RT @corradone91: Lucas #Torreira (ora all'#Atletico) a #ESPN: 'Ho detto al mio agente, quando è morta mia madre, che non voglio più giocare… -