Torna lo spettacolo dell’Etna | nuovo trabocco e nube eruttiva alta nove chilometri

PALERMO – Fontana di lava, una nube eruttiva alta oltre nove chilometri rispetto al livello del mare e che si disperde verso sud-ovest, un trabocco lavico verso la Valle del Bove. L'Etna torna a dare spettacolo con il cratere di sud-est che nella notte è passato dall'attività stromboliana a fontana di lava. Un nuovo parossismo che ha caratterizzato la notte catanese.Da una bocca attiva alla base meridionale del cratere continua una debole attività esplosiva e l'emissione di un flusso di lava che si riversa nel settore occidentale della Valle del Bove.

