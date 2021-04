Torino, scontro con la Lazio. Cairo: «Pronto a querelare i biancocelesti» (Di giovedì 1 aprile 2021) La Procura Federale ha aperto un fascicolo nei confronti del Torino: replica immediata dei granata che minacciano di querelare la Lazio La Procura Federale ha aperto un fascicolo sul club del presidente Cairo: sulle pagine di Tuttosport arriva la replica del numero 1 granata, che si è detto contento che la Procura abbia aperto un’inchiesta, in modo da dimostrare l’inappuntabilità del club. Il Torino inoltre, risulta infastidito dalle accuse lanciate dalla Lazio, in tribunale e non, nella figura dell’avvocato Gentile, che in un’intervista rilasciata a LaPresse si era detto Pronto a «studiare le carte, e decidere poi se andare avanti. É stata accertata una truffa ai danni della Lazio, ma l’ordinamento non può fare nulla per intervenire sui provvedimenti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) La Procura Federale ha aperto un fascicolo nei confronti del: replica immediata dei granata che minacciano dilaLa Procura Federale ha aperto un fascicolo sul club del presidente: sulle pagine di Tuttosport arriva la replica del numero 1 granata, che si è detto contento che la Procura abbia aperto un’inchiesta, in modo da dimostrare l’inappuntabilità del club. Ilinoltre, risulta infastidito dalle accuse lanciate dalla, in tribunale e non, nella figura dell’avvocato Gentile, che in un’intervista rilasciata a LaPresse si era dettoa «studiare le carte, e decidere poi se andare avanti. É stata accertata una truffa ai danni della, ma l’ordinamento non può fare nulla per intervenire sui provvedimenti ...

