Torino-Juventus | Cuadrado | “Sarà una battaglia | ricordo ancora il mio primo gol nel derby”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Juansi proietta alcontro ildi sabato.L'esterno colombiano della, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato del match contro i granata dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Benevento."Sicuramenteuna, loro hanno bisogno di fare punti e noi anche. È une si gioca in maniera diversa, anche se non ciil pubblico. Da casa i tifosi ci sosterranno. Dobbiamo pensare a noi e cercare di fare punti in una partita difficile. Il miogol alla Juve fu proprio contro il, me losempre ed è stato bellissimo. Abbiamo fatto tanti, spero di giocare anche sabato e di fare risultato, che è la ...

Che la stracittadina dinon sia una partita come tutte le altre, Juan Cuadrado ormai lo ha ... La sua rete all'ultimo respiro provocò un esplosione di festa in tutto il popolo dellae ...al lavoro in vista del derby con la. Davide Nicola , dopo l'attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti con tempo e campo ...(LaPresse) - Giocatori della Juve nella bufera per una festa a casa di McKennnie a Torino con una decina di persone tra cui anche i compagni di squadra Arthur ...Peggio di così non poteva iniziare per la Juventus il countdown verso il Derby della Mole contro il Torino, in programma sabato pomeriggio. In un colpo solo, ...