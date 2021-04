Torino, Bremer: “ho avuto paura, il Covid ti lascia qualcosa addosso” (Di giovedì 1 aprile 2021) Bremer ha confermato di essere un buon calciatore, il difensore del Torino si candida ad essere un protagonista nelle prossime stagioni. Arrivato con un pò di scetticismo, si è messo in mostra come un giocatore affidabile, molto forte dal punto di vista fisico e capace di disimpegnarsi bene anche in fase di marcatura e di anticipo. Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili, il campionato dei granata non è stato sicuramente all’altezza e la squadra di Nicola dovrà conquistare la salvezza nelle prossime partite. Inoltre Bremer ha dovuto fare i conti con il Covid-19. La confessione di Bremer Foto di Simone Arveda / AnsaIl difensore Bremer in un’intervista a ‘La Repubblica’ ha affrontato l’argomento del Coronavirus: “Ho avuto paura, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021)ha confermato di essere un buon calciatore, il difensore delsi candida ad essere un protagonista nelle prossime stagioni. Arrivato con un pò di scetticismo, si è messo in mostra come un giocatore affidabile, molto forte dal punto di vista fisico e capace di disimpegnarsi bene anche in fase di marcatura e di anticipo. Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili, il campionato dei granata non è stato sicuramente all’altezza e la squadra di Nicola dovrà conquistare la salvezza nelle prossime partite. Inoltreha dovuto fare i conti con il-19. La confessione diFoto di Simone Arveda / AnsaIl difensorein un’intervista a ‘La Repubblica’ ha affrontato l’argomento del Coronavirus: “Ho, il ...

