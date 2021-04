Torino, Bremer e il Covid: “Ho avuto paura. Col Sassuolo non ero lo stesso…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Interessante intervista rilasciata dal difensore del Torino Gleison Bremer ai microfoni de La Repubblica. Il brasiliano si è soffermato su diversi aspetti della stagione granata, dalla lotta salvezza, al Covid, fino al derby contro la Juventus del weekend.A tutto Bremercaption id="attachment 1115375" align="alignnone" width="833" Bremer (getty images)/captionParte subito dal derby della Mole contro la Juventus: "La Juve non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi", ha ammesso Bremer. "Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. La retrocessione sarebbe una macchia per tutti. Come si marca Cristiano Ronaldo? Con l’attenzione continua. Lui appena vede uno spazio si infila".E lo sa bene il difensore che proprio contro ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Interessante intervista rilasciata dal difensore delGleisonai microfoni de La Repubblica. Il brasiliano si è soffermato su diversi aspetti della stagione granata, dalla lotta salvezza, al, fino al derby contro la Juventus del weekend.A tuttocaption id="attachment 1115375" align="alignnone" width="833"(getty images)/captionParte subito dal derby della Mole contro la Juventus: "La Juve non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi", ha ammesso. "Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. La retrocessione sarebbe una macchia per tutti. Come si marca Cristiano Ronaldo? Con l’attenzione continua. Lui appena vede uno spazio si infila".E lo sa bene il difensore che proprio contro ...

