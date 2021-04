‘Together We Can’, il nuovo posizionamento brand di Vodafone che mette al centro l’interazione tra tecnologia e persone (Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO – Vodafone lancia il suo nuovo posizionamento di brand che mette al centro l’interazione tra la tecnologia e le persone per il progresso della società. Questo weekend Vodafone presenterà il suo nuovo claim – ‘Together We Can’ – con un piano di comunicazione che si svilupperà lungo tutto l’anno, a testimonianza della profonda convinzione di Vodafone che l’unione fra tecnologia e società può costruire un futuro migliore. Il nuovo posizionamento del brand di Vodafone è ispirato da un’indagine condotta sui consumatori che ha rimarcato quanto la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO –lancia il suodichealtra lae leper il progresso della società. Questo weekendpresenterà il suoclaim –We– con un piano di comunicazione che si svilupperà lungo tutto l’anno, a testimonianza della profonda convinzione diche l’unione frae società può costruire un futuro migliore. Ildeldiè ispirato da un’indagine condotta sui consumatori che ha rimarcato quanto la ...

