ThunderCats in arrivo il film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021)dalla serie anni 80 al, il regista Adam Wingard ha avuto la stravagante idea di riportare gli umanoidi eroi del cartone animato al cinema. Vedremo presto iltratto dal cartone. Di cosa parlava il cartone animatoè stata una fortunata serie anni 80 andata in onda dal 1985 al 1989 . I protagonisti erano degli alieni umanoidi con sembianze feline, i quali scacciati dalla loro terra di origine e minacciati da altre creature che desiderano impossessarsi della pietra detentore del loro potere, sono costretti a scappare in altri luoghi. La serie è composta di 4 stagioni e 130 episodi, il regista Adam Wingard insieme al suo team produttivo, dovrà fare un grande sforzo per sintetizzare tutti gli avvenimenti in un. Curiosità del cartone ...