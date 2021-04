The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: "È stato divertente essere la valvola di sfogo di Marvel" (Di giovedì 1 aprile 2021) Wyatt Russell descrive cosa si prova a essere la valvola di sfogo di Marvel nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Wyatt Russell ha commentato l'esperienza nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier ammettendo di essersi divertito a interpretare la valvola di sfogo per Marvel. Wyatt Russell ha rivelato a Variety che, quando ha partecipato all'audizione per lo show, non aveva assolutamente idea quale fosse il ruolo cercato. Solo dopo essere stato scelto dai Marvel Studios gli è stato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021)descrive cosa si prova aladidinella serie Theand theha commentato l'esperienza nella serie Disney+ Theand theammettendo di essersi divertito a interpretare ladiperha rivelato a Variety che, quando ha partecipato all'audizione per lo show, non aveva assolutamente idea quale fosse il ruolo cercato. Solo doposcelto daiStudios gli è...

