Tg Politico Parlamentare, edizione dell'1 aprile 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Ottimismo sui vaccini, rafforzamento del sistema produttivo grazie al Recovery plan, indice della manifattura al top. La ripresa si staglia all'orizzonte. Ne è convinto il ministro dell'Economia Daniele Franco che in Senato ha illustrato il piano di ripartenza: "Dobbiamo far si' che i giovani e le imprese siano al centro del nostro sforzo", ha detto il titolare di via XX settembre. La campagna vaccinale riveste un ruolo fondamentale nell'allontanare lo spettro del virus. Il commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha confermato il cambio di passo annunciando l'arrivo in questi giorni di 500mila dosi di Moderna, di un milione di Pfizer e un milione e 300mila fiale di Astrazeneca. Intanto i sindaci chiedono al governo di essere ascoltati. "Non possiamo continuare ad apprendere dalla stampa le misure che ci riguardano", dice Antonio Decaro, presidente dell'Anci, critico sull'ultimo decreto Covid. CONTINUA LA CRESCITA DELL'AGROALIMENTARE

