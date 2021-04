Tg Cultura | edizione dell’1 aprile 2021

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stabilisce che l'approdo definitivo delle Grandi Navi a Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla laguna. "Una decisione giusta, attesa da anni e chiesta anche dall'Unesco", ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Il decreto-legge prevede che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore l'Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale lanci un bando per un concorso di idee al fine di individuare le soluzioni più idonee per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia.