Terza ondata in Germana: il 90% dei casi è da variante Inglese (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche in Germania è stata riscontrata la variante di coronavirus inizialmente individuata nel Regno Unito. Quasi il 90% dei contagi accertati in Germania tra il 22 e il 28 marzo è di variante Inglese. ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche in Germania è stata riscontrata ladi coronavirus inizialmente individuata nel Regno Unito. Quasi il 90% dei contagi accertati in Germania tra il 22 e il 28 marzo è di. ...

Advertising

borghi_claudio : La 'terza ondata' che stiamo attraversando è meno forte delle precedenti e quindi ci sarebbero, supponiamo, 10 mort… - marattin : Il picco della pressione sui reparti ospedalieri, in questa terza ondata, pare essere passato. Da 3 giorni in calo… - rolandoroccando : RT @borghi_claudio: La 'terza ondata' che stiamo attraversando è meno forte delle precedenti e quindi ci sarebbero, supponiamo, 10 morti co… - SpaceCowboy21 : @DottAngeloC @chiesa_ettore @Antonio_Caramia @ProfLopalco @micheleemiliano @Miti_Vigliero @colvieux… - patriziadegioia : RT @marattin: Il picco della pressione sui reparti ospedalieri, in questa terza ondata, pare essere passato. Da 3 giorni in calo i ricovera… -