Terence Hill si è vaccinato e ha autografato il simbolo della primula ad Amelia (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa mattina Terence Hill, dopo compiuto ottantadue anni proprio lunedì scorso, ha scelto di vaccinarsi ad Amelia, in località Paticchi. Terence Hill ha compiuto 82 anni proprio lunedì scorso e questa mattina, a causa della sua categoria anagrafica, ha scelto di vaccinarsi ad Amelia: Hill si è recato al punto vaccinale presso Paticchi al fine di sottoporsi alla vaccinazione con il siero della Pfizer. Graziella Fabrizi, capo del gruppo Cisom Terni Amelia, ente che offre supporto alla campagna vaccinale, ha raccontato: "E' arrivato prestissimo e discretamente, si è messo in fila insieme agli altri utenti. Riservato, tranquillo, come è sempre stato." "Un paio di persone che erano in fila insieme a lui l'hanno ovviamente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa mattina, dopo compiuto ottantadue anni proprio lunedì scorso, ha scelto di vaccinarsi ad, in località Paticchi.ha compiuto 82 anni proprio lunedì scorso e questa mattina, a causasua categoria anagrafica, ha scelto di vaccinarsi adsi è recato al punto vaccinale presso Paticchi al fine di sottoporsi alla vaccinazione con il sieroPfizer. Graziella Fabrizi, capo del gruppo Cisom Terni, ente che offre supporto alla campagna vaccinale, ha raccontato: "E' arrivato prestissimo e discretamente, si è messo in fila insieme agli altri utenti. Riservato, tranquillo, come è sempre stato." "Un paio di persone che erano in fila insieme a lui l'hanno ovviamente ...

