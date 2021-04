Terence Hill e il clamoroso addio : perché ha lasciato Un passo dal cielo (Di giovedì 1 aprile 2021) Terence Hill un passo dal cielo – Solonotizie24Un passo dal cielo sta per tornare in onda su Rai 1 con protagonista Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri ma, inevitabilmente, il pensiero dei fan si concentra anche su Terence Hill. L’attore ha lasciato la gettonata serie che aveva riscosso un grandissimo successo… ma perché? Negli anni di carriera nel mondo della recitazione Terence Hill ha rivestito davvero tantissimi ruoli ma quelli di Don Matteo e Pietro sono subito entrati nel cuore degli amanti delle serie. Si tratta di due storie che vedono l’attore in veste di detective, eppure a un certo punto della sua carriera l’attore ha deciso di lasciate definitivamente Un ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021)undal– Solonotizie24Undalsta per tornare in onda su Rai 1 con protagonista Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri ma, inevitabilmente, il pensiero dei fan si concentra anche su. L’attore hala gettonata serie che aveva riscosso un grandissimo successo… ma? Negli anni di carriera nel mondo della recitazioneha rivestito davvero tantissimi ruoli ma quelli di Don Matteo e Pietro sono subito entrati nel cuore degli amanti delle serie. Si tratta di due storie che vedono l’attore in veste di detective, eppure a un certo punto della sua carriera l’attore ha deciso di lasciate definitivamente Un ...

Advertising

marcoranieri72 : RT @GiorgiaMeloni: Auguri al mitico Mario Girotti (Terence Hill) che oggi compie 82 anni. Grazie per aver cresciuto tantissime generazioni… - turpemonatto : @LaPrimaManina No è matematico. Ieri ha fatto gli auguri a Terence Hill. tremo. - circeanna : RT @EnzaAltieri: @circeanna delfinesco, lingua per comunicare con i delfini ;) ( parola di Terence Hill ;)) - EnzaAltieri : @circeanna delfinesco, lingua per comunicare con i delfini ;) ( parola di Terence Hill ;)) - OrobicaCF : Off-topic, oggi ricordiamo con affetto???? un mito di intere generazioni, che ci ha fatto ridere e sognare a furia… -