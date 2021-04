Tennis, Roger Federer: “Obiettivo vincere i grandi tornei, credo di sapere ancora come si fa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Masters1000 di Miami, primo del 2021, è alle battute finali. Con il ko di questa notte di Daniil Medvedev avremo sicuramente un nuovo nome tra i vincitori di un torneo di questa caratura; il tutto è dovuto anche, ma non soprattutto, all’assenza di cinque dei primi dieci giocatori al mondo. Tra chi non è partito alla volta della Florida c’è anche Roger Federer, che ha rinunciato dopo il suo ritorno in campo a Doha. Il fenomeno svizzero ha deciso di prendersi un periodo per migliorare la sua condizione fisica dopo il ko contro Nikoloz Basilashvili al secondo turno. In un’intervista alla rivista francese Numèro Homme Federer ha raccontato il suo periodo di allenamento e le sue aspirazioni: “Sto lavorando molto duramente, anche se non mi piace ostentare quello che faccio. Spero che le persone si rendano conto di quanto lavori sodo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Masters1000 di Miami, primo del 2021, è alle battute finali. Con il ko di questa notte di Daniil Medvedev avremo sicuramente un nuovo nome tra i vincitori di un torneo di questa caratura; il tutto è dovuto anche, ma non soprattutto, all’assenza di cinque dei primi dieci giocatori al mondo. Tra chi non è partito alla volta della Florida c’è anche, che ha rinunciato dopo il suo ritorno in campo a Doha. Il fenomeno svizzero ha deciso di prendersi un periodo per migliorare la sua condizione fisica dopo il ko contro Nikoloz Basilashvili al secondo turno. In un’intervista alla rivista francese Numèro Hommeha raccontato il suo periodo di allenamento e le sue aspirazioni: “Sto lavorando molto duramente, anche se non mi piace ostentare quello che faccio. Spero che le persone si rendano conto di quanto lavori sodo, ...

