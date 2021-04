(Di giovedì 1 aprile 2021)14 annial 2035 per aver truccato alcune. È la storia delta, multato e bannato dall’InternationalIntegrity Agency (Itia) dopo essere stato dichiarato colpevole di molteplici accuse di corruzione tra il 2017 e il 2018. “Aè ora vietato giocare, allenare o partecipare in altro modo a qualsiasi evento diautorizzato o organizzato dal governo o dagli organismi delper un periodo di 14 anni, dal 29 marzo 2021“, ha affermato l’Itia. Oltre alla sospensione,è stato multat0 di 100.000 dollari Usa, il 75% dei quali è stato sospeso. SportFace.

