Tennis | il ragazzino prodigio che gioca solo di dritto | video

Advertising

gall_rob : RT @Corriere: Il ragazzino prodigio che può stravolgere il tennis: tira solo di dritto (cambiando mano) - Pasqual01350178 : @EnricoDon3 @IlMontanari Come perde lui nessuno va si frega i soldi e scappa idolo assoluto Gli altri due Un feno… - NATOlizer : Teodor Davidov, il ragazzino prodigio che può rivoluzionare il tennis. Gioca solo di dritto (cambiando mano)… - renatoviola2 : RT @Corriere: Il ragazzino prodigio che può stravolgere il tennis: tira solo di dritto (cambiando mano) - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il ragazzino prodigio che può stravolgere il tennis: tira solo di dritto (cambiando mano) -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ragazzino

Corriere della Sera

... ecco che vince ilcon il futuro già scritto. GUARDARE AVANTI Ha cominciato l'anno da ... Il lockdown lo ha privato di mezza stagione, ma quando ilè ripartito è stato semiperfettto. ...... coach e mentore di Andreas Seppi, altoatesino come il giovanissimo fenomeno italiano del... Ovviamente, proprio quel giorno Seppi è stato male e in campo, con quel, ci sono finito io. ...Di ragazzini che in giro per il mondo giocano a tennis ce ne sono milioni. Nessuno, nelle ultime ore, è però diventato celebre come Teodor Davidov, in gara a San Diego nell'Easter Bowl, uno dei più ...Il tennis dà, il tennis toglie ... Finlandia contro Val Pusteria. La voglia di un ragazzino e la testa di un 40enne, Jan non ha fatto un plissè neanche a inizio gara, quando per mezz’ora ha scioperato ...