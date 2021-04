Tennis: Barazzutti, ‘Musetti predestinato, ha un talento incredibile’ (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – “Lorenzo è un predestinato, ha un talento incredibile e colpi eccezionali. Ha un grande futuro”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, esalta le doti di Lorenzo Musetti, 19enne talento del Tennis italiano, da poco entrato tra i primi cento del mondo. “A differenza di Sinner che è già pronto -prosegue Barazzutti all’Adnkronos-, lui ha fatto un percorso diverso ed è ancora un po’ acerbo ma sono convinto che a breve lo vedremo ai massimi livelli, in grado di competere con Jannik per vincere tornei importanti”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – “Lorenzo è un, ha unincredibile e colpi eccezionali. Ha un grande futuro”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado, esalta le doti di Lorenzo Musetti, 19ennedelitaliano, da poco entrato tra i primi cento del mondo. “A differenza di Sinner che è già pronto -prosegueall’Adnkronos-, lui ha fatto un percorso diverso ed è ancora un po’ acerbo ma sono convinto che a breve lo vedremo ai massimi livelli, in grado di competere con Jannik per vincere tornei importanti”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

zazoomblog : Tennis: Barazzutti ItalDavis fortissima molto dispiaciuto di non essere più capitano - #Tennis: #Barazzutti… - TV7Benevento : Tennis: Barazzutti, 'ItalDavis fortissima, molto dispiaciuto di non essere più capitano'... - MMonsutti : Pensare che non molto tempo fa a Verona sono riuscito a beccare,in momenti diversi,@AdrianoPanatta e… -