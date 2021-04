Tennis, Atp: annullato il torneo di Rio de Janeiro 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli organizzatori del torneo Atp di Rio de Janeiro, originariamente previsto nel mese di febbraio, hanno ufficialmente annunciato la cancellazione dell’evento per la stagione 2021. Il nuovo picco di casi di Covid-19 in Brasile ha infatti costretto gli organizzatori a rinunciare ad una riprogrammazione del torneo nel corso dell’anno. Una situazione molto incerta, con il paese sudamericano che dall’inizio della pandemia ha visto oltre 320mila morti da Covid. In tal senso il mese di marzo 2021 è stato quello con il maggior numero di decessi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli organizzatori delAtp di Rio de, originariamente previsto nel mese di febbraio, hanno ufficialmente annunciato la cancellazione dell’evento per la stagione. Il nuovo picco di casi di Covid-19 in Brasile ha infatti costretto gli organizzatori a rinunciare ad una riprogrammazione delnel corso dell’anno. Una situazione molto incerta, con il paese sudamericano che dall’inizio della pandemia ha visto oltre 320mila morti da Covid. In tal senso il mese di marzoè stato quello con il maggior numero di decessi. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI, SINNER IN SEMIFINALE BATTUTO IN DUE SET BUBLIK (7-6, 6-4) ??… - fattoquotidiano : LA NUOVA STELLA DEL TENNIS ITALIANO “Non sei umano, amico. Hai 15 anni e giochi così?” gli dice l'avversario a fin… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? ATP MIAMI, JANNIK SINNER VOLA AGLI OTTAVI Battuto il russo Khachanov 4-6, 7-6, 6-4 ? #SkySport… - carlito026 : RT @Eurosport_FR: Medvedev ne remportera le Masters 1000 de Miami : le Russe a subi la loi de Bautista (6-4, 6-2) en quart de finale #HomeO… - Spaitz : @giampijumpi Credo tu mi confonda col @dado1907, che è contemporaneamente a Boston per i Red Sox e a Miami per l'ATP 1000 di tennis. -