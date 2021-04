Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 1° aprile: Vanessa lascia Robert (Di giovedì 1 aprile 2021) anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 1° aprile di Tempesta d’Amore: Lucy si rifiuta di fare la damigella d’onore al matrimonio di Franzi e Steffen, e le due amiche litigano. Intanto Vanessa è stanca del comportamento di Robert e tronca la loro relazione. Tempesta d’Amore racconta le storie dei personaggi che ruotano intorno al prestigioso Fusternhof. Che succederà in questa nuova puntata? Selina scoprirà il segreto di Christoph? Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021)della puntata di, giovedì 1°di: Lucy si rifiuta di fare la damigella d’onore al matrimonio di Franzi e Steffen, e le due amiche litigano. Intantoè stanca del comportamento die tronca la loro relazione.racconta le storie dei personaggi che ruotano intorno al prestigioso Fusternhof. Che succederà in questa nuova puntata? Selina scoprirà il segreto di Christoph? Articolo completo: dal blog SoloDonna

