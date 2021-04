Telecomunicazioni, l’esperto: “La rete unica ha senso solo per salvare Telecom Italia, piena di debiti e con troppi dipendenti” (Di giovedì 1 aprile 2021) Si può davvero migliorare rapidamente la velocità di Internet in Italia sfruttando contemporaneamente fibra, 5G, satelliti e ponti radio Fwa? Il piano B che sta mettendo a punto il ministro per l’innovazione tecnologica, Vittorio Colao, può funzionare. Ma la questione della rete unica in fibra e del futuro di Telecom Italia resteranno comunque il tema più spinoso da affrontare per il governo di Mario Draghi. Ne è convinto Fabio Colasanti, economista che, nel 2010, era direttore generale dell’Information society alla Commissione europea. La ragione? “Quindici anni di dibattito, fra la fine degli anni 90 e il primo decennio del Duemila, portarono alla conclusione che il progetto pubblico della rete unica in fibra non genera alcun vantaggio – spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Si può davvero migliorare rapidamente la velocità di Internet insfruttando contemporaneamente fibra, 5G, satelliti e ponti radio Fwa? Il piano B che sta mettendo a punto il ministro per l’innovazione tecnologica, Vittorio Colao, può funzionare. Ma la questione dellain fibra e del futuro diresteranno comunque il tema più spinoso da affrontare per il governo di Mario Draghi. Ne è convinto Fabio Colasanti, economista che, nel 2010, era direttore generale dell’Information society alla Commissione europea. La ragione? “Quindici anni di dibattito, fra la fine degli anni 90 e il primo decennio del Duemila, portarono alla conclusione che il progetto pubblico dellain fibra non genera alcun vantaggio – spiega ...

