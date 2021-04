Taxi gratuiti per andare alla Schiranna

Advertising

laurapiccolo76 : RT @familycare_apl: #Taxiconilcuore: parte la nostra nuova iniziativa con #RadioTaxiVarese a sostegno degli #anziani: #taxi gratuito ai #Va… - dibrizio : RT @familycare_apl: #Taxiconilcuore: parte la nostra nuova iniziativa con #RadioTaxiVarese a sostegno degli #anziani: #taxi gratuito ai #Va… - itsaudade : “Taxi con il Cuore”. Andata e ritorno gratuiti ai centri vaccinali per gli Over 80 – VareseInforma #varese - LaMiryB : RT @familycare_apl: #Taxiconilcuore: parte la nostra nuova iniziativa con #RadioTaxiVarese a sostegno degli #anziani: #taxi gratuito ai #Va… - LRovera : RT @familycare_apl: #Taxiconilcuore: parte la nostra nuova iniziativa con #RadioTaxiVarese a sostegno degli #anziani: #taxi gratuito ai #Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Taxi gratuiti

Il Giorno

L'iniziativa si intitola "con il cuore" e viene lanciata da Family Care, agenzia controllata da Openjobmetis, in collaborazione con RadioVarese. Il servizio ha preso il via ieri e mette a ...... per mettere a loro disposizioneed eventualmente un accompagnatore oppure, qualora non possano muoversi, per attivare il percorso delle Usca per il vaccino a domicilio.Corse gratuite in taxi per gli anziani che devono raggiungere i centri vaccinali di Varese. L’iniziativa si intitola "Taxi con il cuore" e viene lanciata da Family Care, agenzia controllata da Openjob ...Via da oggi all'iniziativa "Taxi con il cuore" di Family Care, Agenzia per il Lavoro e Radio taxi Varese per gli over80 ...