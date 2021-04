Sylvie Lubamba, le rivelazioni su Patrizia Reggiani: “Si è sempre rifiutata di fare la doccia. Ecco cosa faceva quando usciva in permesso” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Mi ha impressionato quanto lei fosse a suo agio in carcere, quasi serena… Ripeteva spesso: non ho bisogno di nessuno”. Così Sylvie Lubamba ricorda Patrizia Reggiani, raccontando in esclusiva al settimanale Oggi cosa successe in quei due mesi che trascorsero insieme in cella, dal novembre 2009 al gennaio 2010, nel carcere di Milano dove erano rinchiuse. “Rinunciava persino all’ora d’aria: o restava in cella o andava in biblioteca. Non veniva nemmeno a messa la domenica perché lo riteneva ipocrita. Tutte noi ci sfogavamo col cappellano, lei no”, ha raccontato la showgirl. E ancora: “In prigione c’è l’obbligo di far la doccia ogni giorno ma lei si è sempre rifiutata e le guardie ormai non insistevano più. Si lavava a pezzi nel lavandino che usavamo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Mi ha impressionato quanto lei fosse a suo agio in carcere, quasi serena… Ripeteva spesso: non ho bisogno di nessuno”. Cosìricorda, raccontando in esclusiva al settimanale Oggisuccesse in quei due mesi che trascorsero insieme in cella, dal novembre 2009 al gennaio 2010, nel carcere di Milano dove erano rinchiuse. “Rinunciava persino all’ora d’aria: o restava in cella o andava in biblioteca. Non veniva nemmeno a messa la domenica perché lo riteneva ipocrita. Tutte noi ci sfogavamo col cappellano, lei no”, ha raccontato la showgirl. E ancora: “In prigione c’è l’obbligo di far laogni giorno ma lei si èe le guardie ormai non insistevano più. Si lavava a pezzi nel lavandino che usavamo per ...

