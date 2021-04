Svelato il volto di Myss Keta | paparazzata da Vero a Venezia senza maschera

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il settimanale, nel numero che sarà in edicola venerdì 2 aprile, mostra in esclusiva degli scatti die rivela così il suo. L’artista, che si è sempre mostrata in pubblico e sui media con il viso coperto dalla sua ormai famosa e iconica, è stata beccata dai paparazzi di, dove al momento è impegnata con le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted. Probabilmente ha pensato di non essere spiata così ha abbassato la mascherina mostrando per la prima volta il viso che è ben visibile nelle foto pubblicate dal settimanale. Già in passato l’agenzia Dire ha pubblicato uno scatto in cui si vedrebbe...

Advertising

fabiocavagnera : RT @motorionline: #GenesisX Concept: svelato il volto futuro del brand - motorionline : #GenesisX Concept: svelato il volto futuro del brand - oocMarvel__ : RT @PEGGYCARTERfake: +++ULTIM’ORA+++ SVELATO IL VERO VOLTO DELLA MODELLA PREFERITA DA LEONARDO scoop gentilmente offerto da @starkdiquarti… - telepathiconly : RT @PEGGYCARTERfake: +++ULTIM’ORA+++ SVELATO IL VERO VOLTO DELLA MODELLA PREFERITA DA LEONARDO scoop gentilmente offerto da @starkdiquarti… - PEGGYCARTERfake : +++ULTIM’ORA+++ SVELATO IL VERO VOLTO DELLA MODELLA PREFERITA DA LEONARDO scoop gentilmente offerto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Svelato volto

L'Unione Sarda

ildi Myss Keta. Il settimanale Vero nel numero in edicola venerdì 2 aprile mostra in esclusiva per la prima volta la regina della scena musicale underground milanese senza maschera e ...Finalmente è statoildi Myss Keta ! Il settimanale Vero nel numero in edicola domani, 2 aprile, mostra in esclusiva per la prima volta la regina della scena musicale underground milanese 'smacherata' , ...Sembra essere stato risolto il mistero del vero volto di Myss Keta, la cantante mascherata. Myss Keta è una cantante di grande successo, sempre rigorosamente protetta da occhiali da sole ...La cantante e attrice americana e il famoso brand di champagne danno vita a una nuova collaborazione creativa che si articolerà in una campagna pubblicitaria, bottiglie in edizione limitata e una scul ...