Svegliati amore mio anticipazioni ultima puntata: che ne sarà di Sara? (Di giovedì 1 aprile 2021) Il pubblico di Canale 5 ha molto apprezzato la nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli protagonista e la prossima settimana arriverà il gran finale con l’ultima puntata di Svegliati amore mio. Che cosa succederà alla piccola Sara? Si scoprirà che cosa è successo davvero a Mimmo e chi è l’assassino? Ve ne parliamo nelle anticipazioni che ci rivelano come sempre la trama della puntata di Svegliati amore mio del 7 aprile 2021. Cosa vedremo nell’ultimo appuntamento con la fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo? Una fiction che ha toccato un tema di cui non si è quasi mai parlato nelle serie tv ma che è stato portato all’attenzione di milioni italiani da giornalisti coraggiosi. Come non ricordare ad esempio Nadia Toffa e il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) Il pubblico di Canale 5 ha molto apprezzato la nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli protagonista e la prossima settimana arriverà il gran finale con l’dimio. Che cosa succederà alla piccola? Si scoprirà che cosa è successo davvero a Mimmo e chi è l’assassino? Ve ne parliamo nelleche ci rivelano come sempre la trama delladimio del 7 aprile 2021. Cosa vedremo nell’ultimo appuntamento con la fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo? Una fiction che ha toccato un tema di cui non si è quasi mai parlato nelle serie tv ma che è stato portato all’attenzione di milioni italiani da giornalisti coraggiosi. Come non ricordare ad esempio Nadia Toffa e il suo ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed… - trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - Stefanialove_of : La storia vera di #SvegliatiAmoreMio @TognazziR e @SimonettaIzzo: 'Una madre ci parlò della figlia malata'… - Alessan15713206 : @TognazziR @SimonettaIzzo Prego Ricky è piacere immenso di seguire te e i tuoi film che fai io ho visto la seconda… -