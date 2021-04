Supervivientes, altro vip italiano oltre a Valeria Marini: di chi si tratta (Di giovedì 1 aprile 2021) Valeria Marini non sarà sola nell’avventura spagnola a Supervivientes (la versione iberica de L’Isola dei Famosi). Ad affiancarla un’ex velino. Valeria Marini sarà la dodicesima concorrente di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La show girl va ad aggiungersi alla lista di star iberiche tra le quali spiccano le figure del ballerino Antonio Canales, la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 aprile 2021)non sarà sola nell’avventura spagnola a(la versione iberica de L’Isola dei Famosi). Ad affiancarla un’ex velino.sarà la dodicesima concorrente di, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La show girl va ad aggiungersi alla lista di star iberiche tra le quali spiccano le figure del ballerino Antonio Canales, la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

StraNotizie : Oltre Valeria Marini c’è un altro vip italiano nel cast di Supervivientes - BITCHYFit : Oltre Valeria Marini c’è un altro vip italiano nel cast di Supervivientes - Novella_2000 : Non solo Valeria Marini: su L’isola dei famosi spagnola approda anche un altro gieffino? - SaCe86 : #Supervivientes2021, dopo Valeria Marini un altro ex gieffino pronto a sbarcare in Honduras? - IsaeChia : #Supervivientes, dopo #ValeriaMarini un altro ex gieffino pronto a sbarcare in Honduras? -