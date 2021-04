Supercashback per 400 mila italiani | il ribaltone è dietro l’angolo 

Leggi su consumatore

(Di giovedì 1 aprile 2021), attenzione al colpo di scena in Italia. Continua la corsa sfrenata per i 1.500 euro e potrebbero esserci sorprese in arrivo Una mega maratona con 400convolti. E’ quanto sta accadendo nel Bel Paese per il, ovvero il maxi premio stanziato dal Governo per i pagamenti digitali. Parallelamente al cashback basico L'articolo proviene da Consumatore.com.