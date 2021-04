Superbonus 110, proroga alla scadenza per la presentazione delle spese 2020 (Di giovedì 1 aprile 2021) La data di scadenza per la presentazione delle spese comprese nel Superbonus 110 è stata prorogata. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate. Il Superbonus 110 è un incentivo che è stato oggetto di molte pagine web durante tutto il 2020. Non era chiaro quali lavori di ristrutturazione fossero beneficiari del maxisconto del 110%. alla fine si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) La data diper lacomprese nel110 è statata. Lo comunica l’AgenziaEntrate. Il110 è un incentivo che è stato oggetto di molte pagine web durante tutto il. Non era chiaro quali lavori di ristrutturazione fossero beneficiari del maxisconto del 110%.fine si L'articolo proviene da Consumatore.com.

