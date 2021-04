Sull'addio ad Autostrade Atlantia guarda solo al portafoglio (Di giovedì 1 aprile 2021) La parola fine alla lunga telenovela della vendita di Autostrade per l'Italia (Aspi) dovrebbe essere scritta in maggio, quando l'assemblea di Atlantia, la holding cui fa capo Aspi, sarà chiamata ad accettare l'offerta della cordata formata da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, presentata il primo aprile. Vedremo se gli azionisti di Atlantia sapranno ascoltare anche le ragioni del cuore e della decenza oltre che quelle del portafoglio. Se si ricorderanno cioè dei 43 morti provocati dal crollo del Ponte Morandi avvenuto quasi tre anni fa, il 14 agosto 2018; dei miliardi di dividendi incassati in questi anni da Atlantia grazie all'allegra gestione della rete autostradale a spese degli automobilisti (come ben documentato da Panorama del 14 marzo ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 aprile 2021) La parola fine alla lunga telenovela della vendita diper l'Italia (Aspi) dovrebbe essere scritta in maggio, quando l'assemblea di, la holding cui fa capo Aspi, sarà chiamata ad accettare l'offerta della cordata formata da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, presentata il primo aprile. Vedremo se gli azionisti disapranno ascoltare anche le ragioni del cuore e della decenza oltre che quelle del. Se si ricorderanno cioè dei 43 morti provocati dal crollo del Ponte Morandi avvenuto quasi tre anni fa, il 14 agosto 2018; dei miliardi di dividendi incassati in questi anni dagrazie all'allegra gestione della rete autostradale a spese degli automobilisti (come ben documentato da Panorama del 14 marzo ...

