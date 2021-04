"Subito dopo la seconda dose del vaccino": indiscrezione (pazzesca) sulla Regina Elisabetta, lo scoop del tabloid (Di giovedì 1 aprile 2021) Indomabile, inarrestabile. Che lezione dalla Regina Elisabetta, che certo non starà vivendo uno dei suoi momenti migliori dopo l'intervista-bomba di Meghan Markle e del principe Harry. Ma qui non si parla di questo. Si parla di coronavirus, o meglio del vaccino contro il Covid. Già, perché anche la sovrana si è vaccinata, o meglio ha ricevuto la sua seconda dose, il richiamo, il tutto a pochi giorni dai suoi 95 anni, che compirà il prossimo 21 aprile. La prima dose, la Regina Elisabetta la aveva ricevuta lo scorso 9 gennaio, assieme al principe consorte, Filippo. Successivamente la prima iniezione era stata somministrata pure all'erede al trono Carlo e alla moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, la quale ha poi rivelato d'aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Indomabile, inarrestabile. Che lezione dalla, che certo non starà vivendo uno dei suoi momenti miglioril'intervista-bomba di Meghan Markle e del principe Harry. Ma qui non si parla di questo. Si parla di coronavirus, o meglio delcontro il Covid. Già, perché anche la sovrana si è vaccinata, o meglio ha ricevuto la sua, il richiamo, il tutto a pochi giorni dai suoi 95 anni, che compirà il prossimo 21 aprile. La prima, lala aveva ricevuta lo scorso 9 gennaio, assieme al principe consorte, Filippo. Successivamente la prima iniezione era stata somministrata pure all'erede al trono Carlo e alla moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, la quale ha poi rivelato d'aver ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - moonclachild : Taehyung che non posta su weverse per farci sentire la sua mancanza, quando noi la sentiamo subito dopo 10 secondi… - DongjuRtBot : RT @pjjmong: dongju che viene sul fancafe e fa 'ora faccio una live' e subito dopo 'pesce d'aprile' MA TI TIRO UNA SCARPA IN TESTA - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: Documenti segreti in cambio di soldi: arrestato Walter Biot, già nell'ufficio comunicazione ai tempi della Pinotti. Subito… - gianny0162 : RT @LaVeritaWeb: Documenti segreti in cambio di soldi: arrestato Walter Biot, già nell'ufficio comunicazione ai tempi della Pinotti. Subito… -