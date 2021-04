Strade, scuole e banda larga. Il New Deal di Biden infiamma i mercati (Di giovedì 1 aprile 2021) Il giorno del piano Biden, atto secondo. A tre settimane dal Rescue Plan, 1.900 miliardi di sussidi e contributi pubblici alle fasce deboli, la Casa Bianca alza il velo su quello che a tutti gli effetti sembra un New Deal formato Terzo Millennio, di rooseveltiana memoria. Ovvero il maxi-piano da oltre 2 mila miliardi di dollari per le infrastrutture statunitensi, l’American Jobs Plan. Un bazooka che le Borse di mezzo mondo attendevano con ansia, come dimostra l’exploit dei listini, da Milano a Londra, passando per Parigi e Francoforte. E, ovviamente Wall Street. 20.000 miglia di Strade, 10.000 ponti. Un mix tra il New Deal di Franklin Delano Roosevelt e la Great Society di Lyndon Johnson con un approccio decisamente basico: ricostruire un Paese devastato da tredici mesi di pandemia dalle fondamenta, dalle ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021) Il giorno del piano, atto secondo. A tre settimane dal Rescue Plan, 1.900 miliardi di sussidi e contributi pubblici alle fasce deboli, la Casa Bianca alza il velo su quello che a tutti gli effetti sembra un Newformato Terzo Millennio, di rooseveltiana memoria. Ovvero il maxi-piano da oltre 2 mila miliardi di dollari per le infrastrutture statunitensi, l’American Jobs Plan. Un bazooka che le Borse di mezzo mondo attendevano con ansia, come dimostra l’exploit dei listini, da Milano a Londra, passando per Parigi e Francoforte. E, ovviamente Wall Street. 20.000 miglia di, 10.000 ponti. Un mix tra il Newdi Franklin Delano Roosevelt e la Great Society di Lyndon Johnson con un approccio decisamente basico: ricostruire un Paese devastato da tredici mesi di pandemia dalle fondamenta, dalle ...

