Stefano De Martino e Emma che succede? La verità sulla fine della storia, doppio tradimento: “Gliene ho perdonate…”, lui non voleva sposarsi (Di giovedì 1 aprile 2021) Emma e Stefano De Martino si sono conosciuti ad Amici. Erano giovanissimi all’epoca e lottavano affinché i loro sogni si avverassero. Emma desiderava diventare una cantante di successo, voleva fare della sua passione un mestiere. Stefano agognava lo stesso, ma per la danza. Avevano le idee chiare anche se c’era ancora molto da fare. Legati … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021)Desi sono conosciuti ad Amici. Erano giovanissimi all’epoca e lottavano affinché i loro sogni si avverassero.desiderava diventare una cantante di successo,faresua passione un mestiere.agognava lo stesso, ma per la danza. Avevano le idee chiare anche se c’era ancora molto da fare. Legati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

bluettaeyes : RT @pickurmochi2: Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità di mi… - joongsvnrise : RT @pickurmochi2: Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità di mi… - wienersoldixr : mi sta prendendo una crush per stefano de martino, NON VA BENE - gyul0vebot : RT @pickurmochi2: Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità di mi… - pickurmochi2 : Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità… -