Stato d' emergenza | verso la proroga al 31 luglio

(Di giovedì 1 aprile 2021) “È ancora troppo presto”, taglia corto una fonte di governo di primo livello. In effetti, per arrivare a una decisione ufficiale c’è ancora tempo, ma delladellodiCovid nei ministeri e tra i partiti della maggioranza si è già iniziato a parlare e dalla settimana prossima, subito dopo Pasqua, il tema sarà all’attenzione del premier Mario Draghi. LodiCovid scadrà il 30 aprile. E l’ipotesi sulla quale si sta imbastendo il ragionamento è di spostare il termine fino al 31, a un anno esatto dalla prima scadenza. Dichiarato il 31 gennaio 2020 con scadenza a sei mesi dopo, dunque al 31, èto una prima volta al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio scorso quindi a fine aprile. ...

...le aziende sono pronte a vaccinare dipendenti e collaboratori Il gruppo è impegnato per l'... convertito nel primo Covid Hospital d'Italia, edonato un gioiello, come ringraziamento ......'sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio da Covid - 19 e delle loro ricadute sul quadro economico e sociale. Come in occasione di tutte le festività più rilevanti, è...Il tecnico gialloblù, durante la conferenza odierna, ha anche lanciato un messaggio alla società sul mercato È stata una lunga conferenza quella tenuta quest'oggi da mister Juric: il tecnico gialloblù ...Mentre Draghi naviga sulle onde di una maggioranza che rimane inquieta essendo incapace di resistere alla tentazione di cavalcare i contrastanti sentimenti indotti nel paese da una pandemia che non se ...