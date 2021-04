Stasera in tv: film d’azione del 2016 con John Travolta (Di giovedì 1 aprile 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda un film d’azione con John Travolta, diretto da Chuck Russell: trama, cast e curiosità Stasera in tv, alle 21:20, su Italia 1, andrà in onda Io sono vendetta (I Am Wrath). Il film del 2016, diretto da Chuck Russell, vede nel cast: John Travolta: Stanley Hill Christopher Meloni: Dennis Amanda Schull: Abbie Hill Rebecca De Mornay: Vivian Hill Sam Trammell: Detective Gibson Luis Da Silva: Charley Patrick St. Esprit: Governatore Joe Meserve Trama Stanley Hill, ex membro delle forze speciali, perde la moglie in una rapina in un parcheggio. Quando apprende che la polizia sta lascando libero il colpevole perché non dà peso alla sua testimonianza, contatta il ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021)in tv, in prima serata, andrà in onda uncon, diretto da Chuck Russell: trama, cast e curiositàin tv, alle 21:20, su Italia 1, andrà in onda Io sono vendetta (I Am Wrath). Ildel, diretto da Chuck Russell, vede nel cast:: Stanley Hill Christopher Meloni: Dennis Amanda Schull: Abbie Hill Rebecca De Mornay: Vivian Hill Sam Trammell: Detective Gibson Luis Da Silva: Charley Patrick St. Esprit: Governatore Joe Meserve Trama Stanley Hill, ex membro delle forze speciali, perde la moglie in una rapina in un parcheggio. Quando apprende che la polizia sta lascando libero il colpevole perché non dà peso alla sua testimonianza, contatta il ...

Advertising

RaiUno : 3 anni di riprese per raccontare un'amicizia vera e straordinaria ? ?? Il film #MiaEIlLeoneBianco STASERA #24marzo… - wilkinsondako : non io che stasera per comprendere concetti di economia e finanza mi guarderò dei film ?? - sissiisissi2 : @sacrofanoo Ah boh, stasera vedremo?? ma io ho pure il film su Rai uno ?? - BotCugina : RT @qualcoono: mia cugina mi ha fatto vedere un film horror tremendo madonna che schifo stasera non dormo - SkyTG24 : Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 1 aprile -