Spirit – Il Ribelle | il nuovo film con il selvaggio cavallo Spirit

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il 17 giugno arriva al cinema– Il, iltitolo del franchise di DreamWorks Animation Dopo il grande successo di pubblico e di critica del primo, nominato all’Oscar nel 2002, e la serie vincitrice di un Emmy: Avventure in libertà, il 17 giugno arriva nei cinema il remake cinematografico della prima stagione della serie animata:– Il. …questo è unche rimane in piedi da solo. Non ha riferimenti diretti né al primo capitolo, né del tutto alla serie. Diciamo che è unoper nuove generazioni. Ilè ...