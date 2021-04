Spionaggio: ordinanza, trovati 9 documenti ‘riservatissimi' e 47 ‘Nato Secret' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Nella scheda di memoria sequestrata a Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato per Spionaggio, sono state trovate 181 foto di documenti cartacei classificati. In particolare, nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma, Antonella Minunni. Si parla di 9 documenti di natura militare classificati come riservatissimi e 47 di tipo ‘Nato Secret'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Nella scheda di memoria sequestrata a Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato per, sono state trovate 181 foto dicartacei classificati. In particolare, nell'di custodia cautelare emessa dal gip di Roma, Antonella Minunni. Si parla di 9di natura militare classificati come riservatissimi e 47 di tipo'.

Advertising

TV7Benevento : Spionaggio: ordinanza, trovati 9 documenti ‘riservatissimi’ e 47 ‘Nato Secret’... - MariellaLoi : RT @Agenzia_Ansa: Resta in carcere Walter Biot, il militare arrestato per spionaggio. Lo ha deciso il gip di Roma, Antonella Minunni, che h… - pinofinocchiaro : #SPIONAGGIO RESTA IN CARCERE CAPITANO WALTER BIOT Giudice ha convalidato il fermo ed emesso una ordinanza - AAndreafusco1 : RT @Agenzia_Ansa: Resta in carcere Walter Biot, il militare arrestato per spionaggio. Lo ha deciso il gip di Roma, Antonella Minunni, che h… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Resta in carcere Walter Biot, il militare arrestato per spionaggio. Lo ha deciso il gip di Roma, Antonella Minunni, che h… -