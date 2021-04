Spionaggio, moglie ufficiale: “Mio marito disperato per le spese” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Mio marito non voleva fottere il Paese, scusate la parola forte. E non l’ha fatto neanche questa volta, ve l’assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare. Niente di così compromettente. Perché non è uno stupido, un irresponsabile. Solo che era disperato. disperato per il futuro nostro e dei figli. E così ha fatto questa cosa…”. Claudia Carbonara parla di Walter Biot, il capitano di fregata sorpreso dai Ros a vendere segreti militari ai russi in un parcheggio di Roma. “Walter era veramente in crisi da tempo – racconta al Corriere della Sera – aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tante spese che abbiamo. L’economia di casa. A causa del Covid ci siamo impoveriti”. “Tremila euro di stipendio – dice la moglie di Biot – non bastavano più per mandare avanti una famiglia con 4 figli, 4 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) “Mionon voleva fottere il Paese, scusate la parola forte. E non l’ha fatto neanche questa volta, ve l’assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare. Niente di così compromettente. Perché non è uno stupido, un irresponsabile. Solo che eraper il futuro nostro e dei figli. E così ha fatto questa cosa…”. Claudia Carbonara parla di Walter Biot, il capitano di fregata sorpreso dai Ros a vendere segreti militari ai russi in un parcheggio di Roma. “Walter era veramente in crisi da tempo – racconta al Corriere della Sera – aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tanteche abbiamo. L’economia di casa. A causa del Covid ci siamo impoveriti”. “Tremila euro di stipendio – dice ladi Biot – non bastavano più per mandare avanti una famiglia con 4 figli, 4 ...

