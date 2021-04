Spionaggio, il gip sull’ufficiale italiano: “Estrema pericolosità e ha dimostrato professionalità” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il capitano di fregata italiano avrebbe consegnato ai diplomatici russi una scheda sd con 181 foto di materiale in gran parte classificato come “riservatissimo” di cui 47 file “Nato secret” classificati come “segreti”. Sono i primi dettagli de caso di Spionaggio i cui protagonisti sono Walter Biot, capitano di fregata e due funzionari russi (che sono stati espulsi). La Procura di Roma ha ottenuto la convalida dell’arresto dell’ufficiale della Marina militare, fermato martedì sera a Spinaceto, periferia sud di Roma, mentre – secondo le accuse – riceveva denaro dal funzionario russo al quale aveva consegnato dei documenti. Dal provvedimento di convalida del fermo, si apprende che Biot da circa 10 anni si occupava di gestire “flussi di informazione coperti da segreto” e, in particolare, “preordinati alla sicurezza dello Stato”, relativi alla “proiezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il capitano di fregataavrebbe consegnato ai diplomatici russi una scheda sd con 181 foto di materiale in gran parte classificato come “riservatissimo” di cui 47 file “Nato secret” classificati come “segreti”. Sono i primi dettagli de caso dii cui protagonisti sono Walter Biot, capitano di fregata e due funzionari russi (che sono stati espulsi). La Procura di Roma ha ottenuto la convalida dell’arresto dell’ufficiale della Marina militare, fermato martedì sera a Spinaceto, periferia sud di Roma, mentre – secondo le accuse – riceveva denaro dal funzionario russo al quale aveva consegnato dei documenti. Dal provvedimento di convalida del fermo, si apprende che Biot da circa 10 anni si occupava di gestire “flussi di informazione coperti da segreto” e, in particolare, “preordinati alla sicurezza dello Stato”, relativi alla “proiezione ...

Agenzia_Ansa : Biot, l'ufficiale della Marina militare arrestato per spionaggio, non risponde al gip, il difensore chiede i domiciliari #ANSA - TgLa7 : ??#Spionaggio Italia-Russia: gip convalida arresto, #Biot resta in carcere - LucaSalvarani11 : RT @Open_gol: Trovati anche nove documenti classificati come ‘riservatissimi’ e 47 di tipo ‘Nato Secret’ - fattoquotidiano : Spionaggio, il gip sull’ufficiale italiano: “Estrema pericolosità e ha dimostrato professionalità” - LucioMariosa : Spionaggio: Biot resta in carcere. Non risponde al gip - Cronaca - ANSA -