Spionaggio: cosa si sa sull’ufficiale della Marina e le informazioni vendute alla Russia (Di giovedì 1 aprile 2021) Un ufficiale della Marina Militare è stato accusato di Spionaggio: avrebbe venduto informazioni top secret ad un agente dell’intelligence russa. Il graduato è stato fermato in flagranza di reato dai Carabinieri del Ros nella serata di martedì 30 marzo 2021. cosa si sa al momento sul caso? Governo ultime notizie: le regole del nuovo Decreto valido fino al 30 aprile cosa si sa sull’ufficiale della Marina arrestato? Un ufficiale della Marina Militare italiana è stato arrestato nella serata di martedì a Roma dal Ros, reparto speciale dei Carabinieri. È accusato di Spionaggio: il fermo sarebbe avvenuto mentre passava dei dossier riservati a un militare russo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 aprile 2021) Un ufficialeMilitare è stato accusato di: avrebbe vendutotop secret ad un agente dell’intelligence russa. Il graduato è stato fermato in flagranza di reato dai Carabinieri del Ros nella serata di martedì 30 marzo 2021.si sa al momento sul caso? Governo ultime notizie: le regole del nuovo Decreto valido fino al 30 aprilesi saarrestato? Un ufficialeMilitare italiana è stato arrestato nella serata di martedì a Roma dal Ros, reparto speciale dei Carabinieri. È accusato di: il fermo sarebbe avvenuto mentre passava dei dossier riservati a un militare russo ...

