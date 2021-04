Spionaggio, Biot non risponde al gip: “Frastornato, chiarirò” (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è avvalso della facoltà di non rispondere Walter Biot, l’ufficiale della Marina arrestato in flagranza per Spionaggio dai Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, che si è svolto in collegamento da remoto dal carcere di Regina Coeli, il difensore di Biot ha chiesto i domiciliari per il suo assistito mentre la Procura ha ribadito la misura del carcere e il giudice si è riservato. Il capitano di fregata è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, Spionaggio politico-militare, Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. “Sono Frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione”, ha detto Biot, spiegando così la decisione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è avvalso della facoltà di nonre Walter, l’ufficiale della Marina arrestato in flagranza perdai Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, che si è svolto in collegamento da remoto dal carcere di Regina Coeli, il difensore diha chiesto i domiciliari per il suo assistito mentre la Procura ha ribadito la misura del carcere e il giudice si è riservato. Il capitano di fregata è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato,politico-militare,di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. “Sonoe disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione”, ha detto, spiegando così la decisione di ...

