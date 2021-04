Soul in blu-ray | la recensione | il nuovo capolavoro Pixar ha un video dell' altro mondo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ladel blu-ray di: il filmsplende nel prodotto homeDisney in alta definizione con unstraordinario, capace di catturare tutte le sfumature delreale e'Ante. Audio suggestivo e d'atmosfera, extra discreti. Un vero peccato che ilfilm, un verovisionario e commovente sul sensoa vita che aveva aperto l'ultima Festa del Cinema di Roma, non si sia potuto ammirare nelle sale ma soltanto in streaming lo scorso Natale sulla piattaforma Disney+. Ma come vedremo nelladiin blu-ray, adesso l'uscita hometargata Walt Disney Studios Home ...