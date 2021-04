Sostegno al settore alberghiero. Lamanna: “In Italia tutto sofferto e contraddittorio” (Di giovedì 1 aprile 2021) Irene Lamanna, Presidente di Att e Direttore della omonima struttura di accoglienza turistica, riflette sul Sostegno riservato al settore alberghiero, facendo un confronto tra i vari stati europei. “Il divario suGli aiuti riservati agli imprenditori alberghieri Italiani e quello riservato agli stessi imprenditori negli altri stati è impetuoso.A paragone di quanto fanno all’estero i nostri ristori sono iniziazioni di botox per salvare un malato terminale.A New York per l’hotel Michelangelo, come per altre Aziende, è stato effettuato un prestito a fondo perduto di 2 milioni di euro per pagare utenze e costi del personale, e dopo 15 giorni i soldi erano sul conto. subito dopo una seconda tranche dello stesso importo e congiuntamente una rimodulazione fiscale che sconta le perdite.A Londra il governo copre ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 aprile 2021) Irene, Presidente di Att e Direttore della omonima struttura di accoglienza turistica, riflette sulriservato al, facendo un confronto tra i vari stati europei. “Il divario suGli aiuti riservati agli imprenditori alberghierini e quello riservato agli stessi imprenditori negli altri stati è impetuoso.A paragone di quanto fanno all’estero i nostri ristori sono iniziazioni di botox per salvare un malato terminale.A New York per l’hotel Michelangelo, come per altre Aziende, è stato effettuato un prestito a fondo perduto di 2 milioni di euro per pagare utenze e costi del personale, e dopo 15 giorni i soldi erano sul conto. subito dopo una seconda tranche dello stesso importo e congiuntamente una rimodulazione fiscale che sconta le perdite.A Londra il governo copre ...

