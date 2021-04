Sostegno a produttori e qualità, Carrefour punta sulla filiera (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – Consapevole del ruolo che i player della grande distribuzione ricoprono nel mettere in collegamento produttori, fornitori e consumatori, oltre che di guida per l’intera filiera, Carrefour Italia, che nel nostro paese ha una presenza capillare con oltre 1450 punti vendita in 18 regioni, prosegue nella realizzazione di iniziative e progetti lavorando al fianco di fornitori, produttori italiani e istituzioni regionali creando nuove sinergie e proseguendo un percorso comune di Sostegno alle filiere made in Italy.Nei primi mesi del 2021 l’insegna ha presentato iniziative dedicate a promuovere a livello regionale, grazie alla capillarità della Gdo, una maggiore conoscenza dei prodotti tipici di qualità presso i consumatori, sostenendo il legame con il territorio ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – Consapevole del ruolo che i player della grande distribuzione ricoprono nel mettere in collegamento, fornitori e consumatori, oltre che di guida per l’interaItalia, che nel nostro paese ha una presenza capillare con oltre 1450 punti vendita in 18 regioni, prosegue nella realizzazione di iniziative e progetti lavorando al fianco di fornitori,italiani e istituzioni regionali creando nuove sinergie e proseguendo un percorso comune dialle filiere made in Italy.Nei primi mesi del 2021 l’insegna ha presentato iniziative dedicate a promuovere a livello regionale, grazie alla capillarità della Gdo, una maggiore conoscenza dei prodotti tipici dipresso i consumatori, sostenendo il legame con il territorio ...

Advertising

Adnkronos : Da @CarrefourItalia iniziative e progetti per valorizzare le straordinarie peculiarità dei diversi territori. - fisco24_info : Sostegno a produttori e qualità, Carrefour punta sulla filiera: Consapevole del ruolo che i player della grande dis… - IoApro : RT @ConfesercentiBS: ?? BANDO - #IoBevoLombardo Contributo a fondo perduto per: ?? produttori e imbottigliatori di #vino lombardo di qualità… - ConfesercentiBS : ?? BANDO - #IoBevoLombardo Contributo a fondo perduto per: ?? produttori e imbottigliatori di #vino lombardo di qual… - PRNews_it : GreenRetail News | GreenRetail News - Regione Lombardia, Filiera Agricola Italiana e Carrefour Italia insieme per i… -