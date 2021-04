Sony Japan Studio saluta anche Gavin Moore | creative director di Demon' s Souls PS5 e director di Puppeteer

(Di giovedì 1 aprile 2021) L'ondata di partenze che interessanocontinua e oraha annunciato di aver lasciato il team attraverso Twitter.ha lavorato inper 24 anni. È conosciuto come ildell'affascinante platform per PS3e ha lavorato a molti giochi tra cui la serie Siren e al recente remake di'sin veste di direttore creativo.detto che "gli mrà il grande spirito creativo dello" esprimendol'intenzione di cercare nuove opportunità. Leggi altro...

Pubblicato da poco sul canale ufficiale di PlayStationsu Youtube , un nuovo video trailer di , lo sparatutto in terza persona horror psicologico, ... che verrà pubblicato daInteractive ...Durante la notte,ha caricato un nuovissimo trailer di Returnal. Sebbene sia chiaramente inteso per un mercato giapponese, il trailer si chiama "Loops" e mostra un sacco di nuovo gameplay, ...Sony Japan Studio continua a perdere sviluppatori importanti, in virtù dell’imminente riorganizzazione: l’ultimo in ordine di tempo arrivato oggi è quello di Gavin Moore, creative director del remake ...Sony Japan Studio cambia da oggi il proprio volto: il creative director Nicolas Doucet passa, come molti altri, ufficialmente al Team ASOBI.