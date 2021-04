Sondaggio, secondo l’85% dei votanti, Mancini merita il rinnovo immediato alla guida dell’Italia (Di venerdì 2 aprile 2021) Mancini, numeri impressionanti da ct azzurro: secondo voi, merita il rinnovo subito? Sì, è la guida ideale (85%) No, dopo gli Europei (15%) Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021), numeri impressionanti da ct azzurro:voi,ilsubito? Sì, è laideale (85%) No, dopo gli Europei (15%) Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DjRaf : @LoPsihologo Premesso che secondo me chi fischia per strada ad una sconosciuta è un troglodita, noto che – come al… - sf_post : RT @giodiamanti: Secondo gli italiani il partito più vicino a Draghi sarebbe Forza Italia - sondaggio WinPoll - MamolkcsMamol : RT @Lukyluke311: RTL: La quota di tedeschi che vogliono essere vaccinati con #SputnikV è cresciuto al 57% dal 45% di febbraio, secondo un s… - Lukyluke311 : RTL: La quota di tedeschi che vogliono essere vaccinati con #SputnikV è cresciuto al 57% dal 45% di febbraio, secon… - SondaggiIsola : L'eliminato secondo questo sondaggio è Miryea Stabile con il 65% #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo Coronavirus, quasi 1 italiano su 2 disposto a pagare per avere subito il vaccino E' quanto emerge da un sondaggio condotto sul sito www.coldiretti.it sull'atteggiamento dei ...dell'immunità di gregge di almeno l'80% della popolazione che verrà raggiunto a settembre secondo quanto ...

#carbonaraday: 5 ingredienti, infinite variazioni di gusto La Smoky Tomato Carbonara americana ha diviso il web ma ha unito gli italiani: secondo un sondaggio di Unione Italiana Food su un campione di quasi 4000 persone, per il 95% degli italiani se c'è il ...

Sondaggi politici, Lega primo partito. Meloni e Conte i leader più amati Adnkronos Isola dei famosi: arrivano due nuove naufraghe La pandemia che non si ferma Non va meglio sul fronte della gestione della pandemia Questa è la Germania nell'era del Covid-19: caos, scontri interni e gestione molto lontana dal rigoroso modello tede ...

Turchia, il 52% dei cittadini contro l’uscita dalla Convenzione di Istanbul Non è detto che le mosse del presidente turco Recep Tayyip Erdogan siano così popolari in patria. Secondo un sondaggio dell’Istituto di ricerca MetroPoll, tra i più accreditati in Turchia, la ...

E' quanto emerge da uncondotto sul sito www.coldiretti.it sull'atteggiamento dei ...dell'immunità di gregge di almeno l'80% della popolazione che verrà raggiunto a settembrequanto ...La Smoky Tomato Carbonara americana ha diviso il web ma ha unito gli italiani:undi Unione Italiana Food su un campione di quasi 4000 persone, per il 95% degli italiani se c'è il ...La pandemia che non si ferma Non va meglio sul fronte della gestione della pandemia Questa è la Germania nell'era del Covid-19: caos, scontri interni e gestione molto lontana dal rigoroso modello tede ...Non è detto che le mosse del presidente turco Recep Tayyip Erdogan siano così popolari in patria. Secondo un sondaggio dell’Istituto di ricerca MetroPoll, tra i più accreditati in Turchia, la ...