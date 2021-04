Sondaggi elettorali Piepoli | Pd al 19% | Lega al 24%

(Di giovedì 1 aprile 2021) A metà marzo, l’Istitutoha pubblicato i risultati di uno che ha voluto indagare le intenzioni di voto degli italiani a seguito di alcune novità politiche che hanno interessato due dei maggiori partiti italiani. Con l’elezione di Letta a segretario, il Partito Democratico guadagna mezzo punto percentuale di consensi portandosi al 19%. Resta però ampio il distacco dallafissato a cinque punti percentuali, complice la crescita del Carroccio ora sondato al 24%. Poche le novità dietro ai dem. Fratelli d’Italia rimane in terza posizione ferma al 17,5%. Il Movimento 5 Stelle non riesce a piazzare il sorpasso decisivo e resta inchiodato al 16,5%. Si vedrà se la designazione ufficiale di Conte a leader pentastellato porterà più voti alla causa del Movimento....

Intenzioni di voto primo turno Come si fanno i sondaggi? I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Salvini Meloni testa a testa nei sondaggi oggi. Tra l'esponente di spicco della Lega e quella di Fratelli di Italia è guerra aperta, una forte concorrenza. Alla domanda "Chi preferirebbe come leader?", posta dall' Istituto. I leader della coalizione di centrodestra potrebbero convergere sull'ex capo della Protezione civile come candidato a sindaco di Roma, FdI schiererebbe un proprio esponente in Calabria, la Lega lancer. SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo gli ultimi sondaggi di BiDiMedia pubblicati da RomaToday sulle elezioni a Roma e realizzati sulla base del parere di 1.700 cittadini romani: "La corsa per"