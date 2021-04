Sondaggi elettorali Demopolis | il Pd agguanta Fratelli d’Italia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il calo dovuto all’addio di Zingaretti, il Pd torna a crescere ein seconda posizione al 18%. A dirlo sono gli ultimirealizzati per Otto e Mezzo. Flette leggermente la Lega che scende al 23%. Il partito di Giorgia Meloni rimane invece stabile al 18%. Calo di un decimo per il Movimento 5 Stelle ora al 16,3%. Stesso trend per Forza Italia sondata all’8,2%. Stabile al 3,6% Sinistra e LeU mentre Azione perde due decimi e si attesta al 2,5%. Italia Viva rimane inchiodata al 2%. Le altre altri liste sono sondate sotto il 2%. L’affluenza stimata dasi aggira intorno al 70%. Fonte:...

Come si fanno i sondaggi elettorali? I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle ... Salvini Meloni testa a testa nei sondaggi oggi. Tra l'esponente di spicco della Lega e quella di Fratelli di Italia è guerra aperta, una forte concorrenza. Alla domanda "Chi preferirebbe come leader?", posta dall' Istituto ... I leader della coalizione di centrodestra potrebbero convergere sull'ex capo della Protezione civile come candidato a sindaco di Roma, FdI schiererebbe un proprio esponente in Calabria, la Lega lancer ...