Sollevamento pesi, Antonino Pizzolato inizia da Mosca la rincorsa al sogno olimpico (Di giovedì 1 aprile 2021) Riparte da Mosca, in occasione dei Campionati Europei Senior 2021, il percorso di Antonino Pizzolato verso il sogno olimpico. Dopo oltre un anno di stop, a livello internazionale, il 24enne siciliano torna a gareggiare con l’obiettivo di difendere il titolo continentale ottenuto due anni fa nell’ultima edizione di Batumi, in Georgia. La priorità sarà però quella di blindare definitivamente la qualificazione olimpica per Tokyo, obiettivo ormai ampiamente alla portata. Appuntamento fissato mercoledì 7 aprile alle ore 19.00 italiane per la finale della categoria fino a 81 kg, in cui l’azzurro si confronterà nuovamente con alcuni degli avversari che dovrà fronteggiare anche in Giappone per provare a salire sul podio olimpico. Il rinvio dei Giochi potrebbe aver cambiato qualcosa nei valori ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Riparte da, in occasione dei Campionati Europei Senior 2021, il percorso diverso il. Dopo oltre un anno di stop, a livello internazionale, il 24enne siciliano torna a gareggiare con l’obiettivo di difendere il titolo continentale ottenuto due anni fa nell’ultima edizione di Batumi, in Georgia. La priorità sarà però quella di blindare definitivamente la qualificazione olimpica per Tokyo, obiettivo ormai ampiamente alla portata. Appuntamento fissato mercoledì 7 aprile alle ore 19.00 italiane per la finale della categoria fino a 81 kg, in cui l’azzurro si confronterà nuovamente con alcuni degli avversari che dovrà fronteggiare anche in Giappone per provare a salire sul podio. Il rinvio dei Giochi potrebbe aver cambiato qualcosa nei valori ...

Advertising

crazyy_d1amond : @AreUBlack in realtà sto facendo un mix di tante cose lmao tipo squat con sollevamento e cose per l'interno cosce m… - Antonel96845608 : RT @FerdinandoC: Le discipline erano quattordici, tra cui vela, tuffi, atletica, tiro con l'arco (con materiale fatto a mano da abili marin… - OA_Sport : #SOLLEVAMENTOPESI Sarà un'Italia rinnovata: Imperio, Durante, Ruiu e Massidda il nuovo che avanza #Europei - zazoomblog : Sollevamento pesi Europei 2021: è un’Italia rinnovata. Imperio Durante Ruiu e Massidda il nuovo che avanza -… - Zeddo15 : RT @MonopoliTimes: Altro oro per la monopolitana Rebecca Caffó che si laurea campionessa italiana Under 17 -