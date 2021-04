Snam premiata per uso della finanza sostenibile

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) –si è aggiudicata il “Bond Awards 2021 – Award for innovation” attribuito dalla testata internazionale specializzata Environmental Finance per l’utilizzo. Il riconoscimento ha attestato il framework “innovativo e lungimirante” dei bond diche finanziano la transizione energetica. Questo framework incorpora gli obiettivi di decarbonizzazione annunciati nel piano strategico 2020-2024 di, presentato lo scorso novembre. La giuria di Environmental Finance ha elogiato “l’ottima combinazione degli utilizzi dei proventi” enunciata nel framework e l’allineamento degli stessi agli obiettivi di lungo terminesocietà nella transizione energetica. Lo scorso annoha emesso due bond nell’ambito del ...

Advertising

ansa2030 : Snam: premiata per bond sostenibili da 1,1 miliardi del 2020. Finanza sostenibile passerà dall'attuale 40 al 60% ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Snam premiata

Forbes Italia

Questo framework incorpora gli obiettivi di decarbonizzazione annunciati nel piano strategico 2020 - 2024 di, presentato lo scorso novembre. La giuria di Environmental Finance ha elogiato " l'...Lo scorso annoha emesso due bond nell'ambito del framework, per un valore complessivo di 1,1 miliardi di euro. BORSA ITALIANA OGGI/ Leonardo a +1,7%, Telecom Italia a - 1,2% (1 aprile 2021) La ...(Teleborsa) - Snam si è aggiudicata il "Bond Awards 2021 – Award for innovation" attribuito dalla testata internazionale specializzata Environmental Finance per l'utilizzo della finanza sostenibile.Snam è stata premiata ai Bond Awards 2021 assegnati dalla testata internazionale Environmental Finance per la finanza sostenibile ...