Slitta calendario gare Lega Pro,servono spazi per i recuperi (Di giovedì 1 aprile 2021) Slitta il calendario della Serie C per fare spazio ai recuperi delle partite rinviate. Lo ha deliberato il Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunitosi in video conferenza, con lo spostamento del turno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021)ildella Serie C per fareo aidelle partite rinviate. Lo ha deliberato il Consiglio Direttivo diPro, riunitosi in video conferenza, con lo spostamento del turno ...

Advertising

CinqueNews : Slitta il calendario delle gare di Lega Pro, servono spazi per i recuperi - ssjuvestabiaspa : Lega Pro, slitta il calendario delle partite: necessario liberare slot per il recupero delle gare #forzajuvestabia - umbriaOn : #SerieC, slitta #calendario dei #match: si chiude il 2 maggio. La #Ternana guarda in casa #Roma: mirino su De… - sportli26181512 : Serie C, UFFICIALE: slitta il calendario, ecco come cambiano le ultime 3 giornate: E' ufficiale, la Serie C cambia… - PEFIORENTINA : RT @LegaProOfficial: Slitta il calendario delle partite, necessario liberare slot per il recupero delle gare. Presidente Ghirelli: 'Situazi… -